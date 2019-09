Mais dois Free Shops são abertos em Uruguaiana

publicidade

Mais duas lojas francas iniciarão suas atividades em Uruguaiana, na Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul. A primeira delas abre as portas, na modalidade “soft open”, nesta quarta-feira. O Central Free Shop, está instalado na rua Domingos de Almeida, no centro da cidade. Na lista de produtos estão artigos de moda, material esportivo, mochilas, maquiagem, perfumes, entre outros.

Já o Grupo Baklizi prevê a abertura para o dia 10 de setembro, na rua General Bento Martins do Brasil Free Shop. A loja conta com uma matriz em Rivera, no Uruguai. Na linha de vendas estão produtos eletroeletrônicos, além do diferencial proporcionado por produtos nacionais. Com os dois estabelecimentos, a cidade passará a contar com três lojas francas, sendo a primeira da rede Dufry, inaugurada em 14 de agosto.

A previsão é de uma rede composta por, pelo menos, seis Free Shops até o final do ano, transformando Uruguaiana em cidade polo da modalidade. Há também um em funcionamento na cidade de Barra do Quaraí, na Fronteira-Oeste, e outro em Jaguarão, no Sul do Estado. No território gaúcho, 11 municípios estão aptos a receber lojas francas.