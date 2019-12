Maria Fumaça é o mais novo atrativo turístico de Carlos Barbosa

publicidade

O município de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, conta com um novo atrativo turístico na entrada da cidade. Trata-se da Maria Fumaça. O vice-prefeito, Beto Da Fré, conta que em junho de 2018, quando a prefeitura recebeu o ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) autorizando a Cessão de Direito de Uso Gratuito de Bens Móveis, a administração municipal passou a estudar a viabilização do restauro da locomotiva. O prefeito Evandro Zibetti, fez contato com duas empresas, que se interessaram em formar uma parceria com o município, para executar o projeto que culminou na entrega da Krauss 207 completamente original.

A locomotiva foi fabricada em 1909 e ficou em operação até o ano de 1936, sendo adquirida pela prefeitura de Carlos Barbosa, em 2008, do município de Minas do Leão. Da Fré afirma que, a entrega da locomotiva, se torna mais um atrativo turístico do município. “Certamente será um dos locais mais visitados de Carlos Barbosa”.

O vice-prefeito relata que, a entrega da Maria Fumaça restaurada, é um momento marcado pela história. Lembrou que o trem chegou a então Vila Trinta e Cinco em meados de 1908, e a partir de então, novas possibilidades foram traçadas, alavancando o desenvolvimento da pequena vila. Da Fré adianta que a próxima etapa, será a entrega de dois vagões, que ficarão na mesma área da Maria Fumaça. Eles servirão de bilheteria, cafeteria e para abrigar outras atividades.