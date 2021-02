Mesmo sem carnaval em 2021, São Borja mantém trabalho preventivo às ISTs

publicidade

Está definido que São Borja, município da Fronteira Oeste do RS, não terá Carnaval neste ano. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde manteve o trabalho de proteção à população promovendo ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A atividade é desenvolvida pelo SAE (Serviço de Atendimento Especializado).

O coordenador da unidade, enfermeiro Glauber Marques, ressalta que todas as iniciativas são desenvolvidas sob coordenação do programa de Redução de Danos, que atua o ano todo. Uma das finalidades principais é a prevenção ao vírus HIV, transmissor da AIDS. Mas, na prática, todas as demais infecções sexualmente transmissíveis são também objeto de atenção.

Em todos os locais de maior frequência de público são colocados à disposição gel e preservativos masculinos e femininos. “Quando possível, as pessoas recebem orientação e, quanto ao material oferecido, ficam à vontade para a retirada”, explica Marques. Banheiros de uso coletivo, como nas praças, também recebem preservativos e gel. A equipe que repassa orientações recebe treinamento e atualizações periódicas para as abordagens, mostrando os riscos do sexo sem proteção.

A ação de evitar aglomerações, neste caso, cabe a Brigada Militar, a agentes municipais de trânsito e integrantes do Ministério Público. A fiscalização atinge os locais de maior concentração pública. Uma das maiores preocupações diz respeito às festas nos QGs de blocos carnavalescos, visto estarem proibidas para que não haja aglomeração.