Militar da reserva morre em acidente na BR 472, em Uruguaiana

O capitão da reserva do Exército, Luís Ronaldo Soares Muniz Barretos, 58 anos, morreu em acidente na BR-472 no final da tarde deste sábado. O filho de 12 anos, está no CTI do Hospital São Patrício em estado grave.

De acordo com seu irmão, que viajava no banco carona, com escoriações leves, o militar sofreu um mal súbito na direção do Corolla, baixou a cabeça e perdeu a direção. O veículo desgovernado invadiu a pista contrária e bateu na mureta da ponte sobre o rio Cambai.

O capitão, o filho e o irmão viajavam de Uruguaiana para Maçambará. A Brigada Militar, Corpo de Bombeiro e Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência com monitoramento do trânsito que ficou em meia pista no pontilhão. O Samu fez o traslado das vítimas até o São Patrício.