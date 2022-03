Ministério Público investiga crimes contra o Poder Público em Santa Bárbara do Sul

publicidade

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), por meio da Procuradoria da Função Penal Originária, cumpriu mandados de busca e apreensão na prefeitura e em residências de Santa Bárbara do Sul, no Norte do Estado. A ação visa apurar delitos de concussão, lavagem de dinheiro e organização criminosa, envolvendo servidores públicos. O MP informou que a operação contou com a participação da equipe da Procuradoria da Função Penal Originária e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS), com apoio do 3º Batalhão de Polícia de Choque de Passo Fundo.

A Administração Municipal de Santa Bárbara do Sul divulgou nota oficial sobre a operação do MP. A prefeitura cita que “tomou todas as providências para se colocar à disposição e a par das autoridades para, o mais breve possível, esclarecer os fatos do objeto da operação desencadeada.” O prefeito Mário Filho disse que está ciente das denúncias e junto com equipes jurídicas já tomou conhecimento da ação do MP para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais culpados.

A prefeitura informa que o processo corre em segredo de justiça e a busca de mais informações se dará através da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde tramita o processo ajuizada pelo MP estadual. O nome dos investigados não foi revelado pela Procuradoria.

Veja Também