MiniZoo de Canoas precisa de doações de jornais para recinto de animais

O Zoológico Municipal de Canoas (MiniZoo) solicita à população que precisa de doação de jornais, revista e panos utilizados para forrar o piso de gaiolas e recintos dos animais. O período de primavera, por ser época de acasalamento de muitas espécies, sempre apresenta uma demanda maior no número de animais recebidos. Em média, são utilizados mensalmente cerca de 80 quilos de jornal. De acordo com a bióloga e educadora ambiental do Zoológico Municipal, Renata Gautier, além da limpeza e higienização dos recintos, o material auxilia no trato dos bichinhos. “Os jornais são de extrema importância para o manejo das espécies silvestres em processo de reabilitação, possibilitando uma recuperação adequada”, explica.

Mesmo que esteja fechado para visitação, o MiniZoo segue prestando serviços de reabilitação e tratamento de animais silvestres vindos de todo o Estado. Como o espaço não recebe visitantes, o problema que em geral sempre aparece nesta época do ano, quando o Zoo costuma receber um maior número de filhotes, foi agravado. “Normalmente, as pessoas visitavam e viam que a gente precisava dos jornais, então, voltavam no dia seguinte e traziam. Agora, com o Zoo fechado, a situação agravou bastante. Seguimos recebendo vários animais, principalmente filhotes de aves e praticamente estamos sem jornais para forrar os recintos”, completou Renata.

Quem tiver jornais disponíveis para doação, pode fazer a entrega no próprio Zoológico, que fica no Parque Municipal Getúlio Vargas (Capão do Corvo), na Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, nº 900, no Bairro Marechal Rondon, de terça a domingo, das 8h às 17h. O contato pode ser feito através do fone/whatsapp: (51) 99787-1078. Por conta dos grandes estragos causados pelo temporal de agosto, principalmente nos recintos dos animais e no ambulatório, o local segue fechado para visitação do público. A previsão é de que o Zoo volte a receber o público apenas em 2023.