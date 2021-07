Montenegro terá espaço para doação de perucas

publicidade

Uma parceria entre a Prefeitura de Montenegro e a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Bento Gonçalves promoverá a doação de perucas para mulheres com câncer de mama. Trata-se de um projeto, ainda em construção entre as duas entidades, que visa beneficiar várias mulheres de Montenegro e região, portadoras da doença. A Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania (SMHAD) receberá cabelos doados pela comunidade local e os encaminhará para a Aapecan produzir as perucas. Quando estiverem prontas, elas voltam a Montenegro para serem entregues a mulheres com câncer.

Além disso, a cidade também receberá almofadas pós-mastectomia, retirada cirúrgica de toda a mama, que visa diminuir dor no local após o procedimento. A ideia é que, no final do mês de agosto, uma sala na sede da SMHAD seja o ponto para recebimento e doação dos itens.

Uma equipe da SMHAD esteve na sede da Associação para conhecer a estrutura e o funcionamento. Estiveram no local o secretário de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania, Luis Fernando Ferreira, acompanhado da diretora de Assistência Social, Carliane Pinheiro; da assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Lidiane Motta; e da chefe de Regularização Fundiária, Mainara Kuhn. De acordo com o secretário, o projeto visa levar autoestima para mulheres que passam por essa situação tão difícil. “Queremos dar um alento para auxiliar no tratamento dessa doença terrível”, enfatiza.

Na sala que está sendo montada pelo poder público, deverá haver, pelo menos uma vez por semana, um profissional para o corte de cabelo daquelas pessoas que quiserem doar. Segundo Ferreira, o setor também irá buscar parcerias com salões de beleza da cidade para colocar as perucas. “Queremos que essas pessoas tenham toda e a melhor assistência possível”, ressalta. O secretário ainda afirma que a lista de possíveis beneficiárias do projeto vai ser feita em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

