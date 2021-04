Montenegro terá novos pontos de vacinação neste final de semana

publicidade

Para facilitar o acesso da população à vacina contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Montenegro contará com dois postos de imunização neste fim de semana. Além do drive-thru que funciona no Parque Centenário, haverá a opção de tomar a dose no estádio Ernesto Popp, sede esportiva da associação dos funcionários da Tanac. A estrutura está situada na rua Torbjorn Weibull, próximo ao clube Grêmio Gaúcho.

A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde é de que a prefeitura receba nova remessa de imunizantes nesta sexta-feira. Se isso ocorrer, os dois locais de vacinação vão operar simultaneamente no sábado, das 8h às 16h, com aplicação da primeira e segunda doses. “Porém, se as vacinas chegarem para nós somente no sábado, a operação acontecerá no domingo”, explica a secretária Cristina Reinheimer.

Assim como no Centenário, a atividade ocorrerá no sistema drive-thru e os interessados deverão acessar a área pela rua lateral, a Visconde de Mauá. O público-alvo provavelmente será o de idosos com 62 anos ou mais. “À medida em que as faixas etárias vão diminuindo, o número de pessoas aumenta. Então, surgiu a necessidade de descentralizar a aplicação, o que vai reduzir o tamanho das filas e garantir maior conforto ao público”, acrescenta Cristina.

Num primeiro momento, a vacinação na sede campestre da Tanac ocorrerá apenas na operação especial deste fim de semana, mas podem ocorrer novas ações no futuro, dependendo da disponibilidade de vacinas.

Outra ação para dinamizar a vacinação contra a Covid-19 deve ser lançada na primeira semana de maio. A prefeitura vai estabelecer um roteiro pelas 37 localidades do interior com o objetivo de imunizar aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, não compareceram ao drive-thru do Parque Centenário para tomar a primeira, a segunda ou as duas doses da medicação. O trabalho envolve os 54 agentes comunitários de saúde.

A secretária Cristina Reinheimer explica que, nesta tarefa, será empregada a unidade móvel de saúde e acredita que atingirá cerca de 700 pessoas. “Todos os agentes de saúde possuem listas com os nomes das famílias que atendem. Agora, eles estão fazendo o cruzamento destas informações com os relatórios da vacinação e identificando quem, do público que assistem, ainda não foi imunizado mesmo estando dentro da faixa etária”, explica.

A constatação é a de que muitas pessoas que residem no interior não se vacinaram. O calendário com as visitas, locais e horários será apresentado nos próximos dias. O público-alvo é formado por idosos com mais de 60 anos. Nas comunidades, a divulgação será feita pelos próprios agentes. Futuramente, o mesmo método deverá ser empregado na administração da vacina contra a gripe.

