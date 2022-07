Morador de Uruguaiana comemora 108 anos

publicidade

Na pacata Uruguaiana, no extremo da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, em 27 de julho de 1914, nascia Pantaleão Barbosa, considerada hoje uma das pessoas mais idosas da região. Um homem simples que comemora nesta quarta-feira 108 anos de vida, dita por ele, como bem vivida.

Em torno da mesa com salgadinhos, bolo e refrigerante as comemorações e lembranças preencherão o dia de Pantaleão. Há familiares que vieram de longe para a comemoração, a exemplo de seu neto Marcelo, que veio de Santa Catarina. Acompanhado por parte dos seus seis filhos, 21 netos, 29 bisnetos e 13 tataranetos, o aniversariante resgata um punhado de recordações dos tempos em que trabalhou na área rural do município. Na área urbana trabalhou como sapateiro e na ronda da Praça Barão do Rio Branco, a principal de Uruguaiana, quando aposentou-se como funcionário público.

Em 2020, Pantaleão foi notícia no Correio do Povo. Na ocasião, devido a pandemia, não pôde comemorar seu aniversário, a sua maior diversão. Ele aguarda o ano todo por essa data de celebração. Mas este ano, a festa não deixará de ocorrer. Após dois anos de pandemia, Pantaleão segue firme em sua caminhada.

Torcedor do fanático do Internacional, não perde uma partida, pelo rádio ou TV. Também acompanha os jornais noticiosos com atenção. Amante da música gauchesca, não abre mão de um bom churrasco e um jogo de truco. Sem parceria, às vezes, vai de dominó. “Quanto a saúde, vai bem, obrigado”, diz ele, que toma apenas meio comprimido por dia para manter a pressão arterial regulada. Pantaleão diz que não tem receita para longevidade, porém, garante que a família é o princípio e base de tudo.

