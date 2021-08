Moradora de Novo Hamburgo recebe doses de imunizantes diferentes contra a Covid-19

publicidade

Uma moradora de Novo Hamburgo recebeu doses da vacina contra Covid-19 de imunizantes diferentes. A mulher, de 60 anos, residente do bairro Canudos, tomou a primeira dose da AstraZeneca, e a segunda, da Coronavac. Segundo ela, a aplicação foi feita no sistema drive-thru, na Fenac, na data errada, onde só estavam sendo aplicadas doses da Coronavac. Porém, nenhuma enfermeira ou responsável percebeu a diferença entre as doses.

"Eu assumo meu erro, fui no dia errado, mas as profissionais deveriam ter me orientado a retornar em um outro dia", afirmou ela que, ao perceber a diferença entre os imunizantes, fez contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a moradora, a Prefeitura informou que, pelo sistema, ela estaria com o esquema vacinal completo, e que, portanto, não seria o caso de tomar uma terceira dose.

De acordo com a Prefeitura de Novo Hamburgo, foi gerada uma notificação do caso no sistema E-SUS e feito contato telefônico com a moradora para passar orientações sobre qualquer evento adverso, bem como os contatos para qualquer intercorrência.

Ainda segundo a Prefeitura, os profissionais envolvidos já foram identificados e comunicados sobre a situação, assim como todas as equipes da vacinação. Segundo dados da Secretaria de Saúde, este é o terceiro caso registrado no município desta natureza, em um universo de mais de 200 mil doses aplicadas e os pacientes não apresentaram nenhuma alteração clínica. Foi cumprida a orientação do Ministério da Saúde de não aplicar doses adicionais além das já administradas.