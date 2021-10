Moradores criticam retirada de árvores da avenida Porto Alegre, no Jardim Planalto, em Esteio

publicidade

O corte de dezenas de árvores de médio e grande porte, ao longo do canteiro central da Avenida Porto Alegre, no bairro Jardim Planalto, em Esteio, causou indignação junto aos moradores locais. A retirada dos arbustos, muitos deles antigos e frutíferos, está sendo executada pelas equipes da RGE desde o início desta semana e seguem causando descontentamento.

O técnico de operações petroquímicas, atualmente aposentado, Ricardo Tadeu Czykiel, comentou que concorda com a poda e o corte em V, em razão dos fios de energia e da segurança junto ao trânsito. “Entretanto, em uma cidade quente como a nossa, é extremamente importante a sombra que ela proporciona. Para quê cortá-la por inteiro? É uma falta de respeito com nós, moradores. Falaram em replantio, mas retiraram árvores sem necessidade alguma! Um descaso.”

A aposentada Maria de Fátima Teixeira, 68 anos, também moradora do bairro, disse que retiraram a sombra que ela e as amigas tricotavam no final da tarde e tomavam o chimarrão. “Um absurdo. Infeliz de quem teve essa ideia sem nexo. Quantos anos teremos que esperar para usufruir de uma nova sombra e frescor daqueles?.”

Alguns moradores, indignados, procuraram a prefeitura. Entretanto, a administração informou que a responsabilidade é da concessionária de energia elétrica, pois integra um novo programa desenvolvido pela RGE. Denúncias e questionamentos foram feitos ainda ao Ministério Público e junto à Fepam.

A RGE informou que realiza desde o mês de agosto uma nova etapa do projeto de embelezamento seguro de ruas e avenidas em Esteio, através do Programa Arborização + Segura. Neste contexto, está ocorrendo o plantio de 400 mudas, adequadas ao ambiente urbano, de forma que não afetem a rede elétrica ou coloquem em risco a população. Simultaneamente ocorre a substituição gradativa de árvores, visando a segurança dos cidadãos, das instalações e o reordenamento da arborização urbana.

O plantio compreende as espécies Araçá, Aroeira-salsa, Cambuí, Chá-de-bugre, Chal-chal, Cocão, Goiabeira-serrana, Pata-de-vaca, Uvaia, Manacá-da-serra e Quaresmeira. Os locais, ruas e avenidas que receberam as novas mudas foram: Praças Conceição, Cristal, Coração de Maria (Rua Padre Felipe x Rua Coração de Maria), Dyonélio Machado (Av. Padre Antônio Vieira), Vila Osório (Viaduto Av. Senador Salgado Filho), dos Gringos (Rua São Leopoldo) e Jardim das Figueiras (Rua Primeiro de Junho), além das avenidas João Paulo I e Padre Claret.

O coordenador do Arborização + Segura da RGE, Guilherme Pagliarini, afirma que a ação é fundamental para proporcionar mais segurança aos moradores, maior confiabilidade ao sistema elétrico e auxílio à gestão municipal, na revitalização gradativa da arborização urbana. “As podas são executadas pela RGE de forma preventiva, visando o convívio harmônico dos vegetais com as redes elétricas. Com este processo, a empresa minimiza os riscos à integridade do sistema elétrico e a interrupção do fornecimento de energia elétrica que a vegetação em contato com as redes possa causar”, conclui Guilherme. As podas realizadas seguem critérios técnicos e diretrizes da ABNT NBR 16246-1, visando o menor impacto visual e ambiental possíveis.

O plantio é acompanhado por fiscais ambientais municipais, biólogos e técnicos da RGE. O Programa Arborização + Segura leva, também, benefícios como sombreamento e melhor controle da temperatura urbana, melhoria da qualidade do ar e redução da poluição visual.