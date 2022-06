Moradores em situação de rua serão acolhidos em colégio de Canoas

publicidade

Com previsão de baixas temperaturas para este final de semana, a Prefeitura de Canoas acolhe, a partir deste sábado, moradores em situação de rua no ginásio do Colégio La Salle São Paulo, no bairro Niterói. No local, que fica na rua Lajeado, 1.300, as pessoas receberão um kit com sabonete, toalha, shampoo, escova de dentes e pasta dental, além de janta e café da manhã. De acordo com a prefeitura, até 150 pessoas serão acolhidas diariamente no espaço, com entrada prevista para as 18h.

A comunidade também pode ajudar com doações de roupas de inverno que estejam em bom estado de uso. A arrecadação será feita no próprio colégio. Animais de estimação também poderão ficar longe do frio e da chuva em um espaço pet que foi montado no local. Ao todo, 100Kg de ração já foram arrecadados. Os animais também receberão assistência veterinária por meio da Secretaria Especial de Bem-Estar Animal. As medidas de acolhimento serão mantidas entre as 18h e 7h por tempo indeterminado. Empresários de Canoas ajudaram doando colchões, cobertores.

“Com a chegada do frio intenso, é a hora de estender a mão e mostrar que Canoas também é a cidade da solidariedade. Esta grande ação que organizamos para acolher os moradores em situação de rua representa uma efetiva demonstração de um dos principais compromissos do nosso governo”, disse o prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques. A população pode comunicar a Prefeitura de Canoas sobre os locais onde forem encontrados moradores de rua para que eles sejam convidados a se abrigar no ginásio. O contado é pelo telefone (51) 99133-8024. Além do ginásio, o município conta ainda com o Albergue Municipal Rotary Club, que atende até 70 pessoas.

