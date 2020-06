Morre mulher de 108 anos diagnosticada com Covid-19 em Santo Ângelo

publicidade

Um lar de idosos de Santo Ângelo, onde houve surto do novo coronavírus, contabiliza cinco óbitos. Os casos foram confirmados no começo do mês de junho e deixaram autoridades de saúde em alerta. Jerônimo Riechel, presidente do Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues, confirmou a quinta morte, ocorrida na manhã desta terça-feira, de uma idosa de 108 anos, a mais velha paciente gaúcha que contraiu a Covid-19. Ela não chegou a ser hospitalizada e estava em isolamento na instituição.

O presidente do Lar informa que desde a identificação do surto foram confirmados 34 casos de Covid-19 no local: 25 residentes e nove profissionais de saúde da instituição. “Os idosos ficaram em isolamento no lar, alguns casos mais sérios foram hospitalizados. Os profissionais já estão retornando.” Atualmente, um idoso está hospitalizado.

Jerônimo lembra que os idosos que faleceram tinham comorbidades e destaca que no Lar há três médicos, que dão a assistência aos residentes. Está proibida a entrada de familiares na entidade. Funcionários seguem protocolos de higienização na entrada e saída dos prédios. O Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues recebeu doação de equipamentos de proteção individual e álcool em gel da Defesa Civil Estadual. Também houve doações da comunidade para ajudar a manter a qualidade do atendimento.

Santo Ângelo tem 148 casos confirmados do vírus, com dez mortes.