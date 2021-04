Morre o leão mais antigo do Parque Zoológico de Sapucaia

publicidade

Morreu na terça-feira, no Parque Zoológico, em Sapucaia do Sul, o leão mais antigo residente do local, carinhosamente chamado de Jerônimo. De acordo com a direção do Zoo, o animal chegou ao parque em 2008, resgatado de um matadouro na cidade de São Jerônimo, na região Carbonífera. Ele tinha 21 anos e era portador de uma doença renal que avançou nos últimos meses, debilitando a saúde do animal.

O Parque Zoológico, fica nas imediações da BR 116, em Sapucaia do Sul, e abriga cerca de 120 espécies de aves, répteis e mamíferos em um plantel de mil animais nativos e exóticos. O Zoo mantém e possibilita a reprodução de animais, inclusive espécies ameaçadas de extinção, demonstrando importância científica e cultural.

O local possui área de recreação e lazer para adultos e crianças, contribui para pesquisa, conservação, educação ambiental, lazer e turismo.