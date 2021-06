Morre paciente de Itaqui contaminado com variante peruana da Covid-19

publicidade

O paciente de 23 anos, morador de Itaqui, na Fronteira-Oeste, que estava internado no CTI-Covid do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde o dia 23 de maio, e que foi infectado com a variante peruana C.14, morreu na manhã desta quarta-feira. O paciente era motorista de caminhão e havia realizado uma viagem a São Paulo retornando pela Argentina. No trajeto, começou a sentir os sintomas da doença.

Ele chegou a Itaqui em 20 de maio onde fez um teste rápido de antígeno em uma farmácia da cidade e o resultado havia sido positivo para coronavírus. A identificação da variante peruana foi confirmada pelo Laboratório Central do RS (Lacen-RS).

Em 21 de maio, o caminhoneiro passou a apresentar os sintomas mais graves da Covid-19, foi internado no Hospital São Patrício de Itaqui. Com o agravamento do quadro, necessitou ser transferido de avião até a Capital, onde permaneceu fazendo uso de ventilação mecânica até falecer.

Variante peruana

Conforme o Lacen-RS, a variante peruana C.14 tem como característica uma maior transmissibilidade e o agravamento da doença se dá de maneira mais rápida.

