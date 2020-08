Morro Redondo terá lockdown no fim de semana para conter avanço da Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Morro Redondo, no Sul do Estado, decretou lockdown como medida de prevenção e enfrentamento ao coronavírus. A iniciativa ocorrerá no município das 12h de sábado até as 12h da próxima segunda-feira. Pelo decreto, será permitido o funcionamento de farmácias e drogarias exclusivamente para venda de remédios; clínicas e serviços veterinários em regime de urgência e emergência; distribuidora de gás; postos de combustíveis, sendo que serviços anexos devem permanecer fechados; funerárias e cemitérios; serviços públicos essenciais, tais como Brigada Militar, serviços de saúde e fiscalização em geral; hospital, que excepcionalmente atenderá os serviços que seriam efetuados por postos e unidades de saúde; e meios de comunicação, dando preferência ao teletrabalho.

O atendimento fica limitado a uma pessoa por família, observando a restrição de um cliente por atendente, bem como os protocolos de higiene. Também está proibida a circulação de pessoas e automóveis particulares na cidade, salvo por motivo de força maior e para atividades consideradas essenciais. Estão proibidas quaisquer reuniões e atos públicos ou privados que provoquem aglomerações.

A fiscalização será realizada pela Brigada Militar, que também participará de barreiras na cidade durante o lockdown. Pessoas e veículos vindos de fora da cidade serão orientados a voltarem ao seu local de origem que o município estará fechado. Como justificativa ao decreto, a Vigilância Epidemiológica e o Comitê da Pandemia informaram em um comunicado que a cidade está em transmissão comunitária de Covid-19, ou seja, não é mais possível rastrear a origem da contaminação.

“Além disto, constatou-se nas barreiras sanitárias realizadas nos últimos três finais de semana, um número expressivo de visitantes para nosso município (embora a curta duração das barreiras, duas a três horas, devido à falta de mão de obra adequada). Tivemos também um aumento significativo de casos positivos somente nesta semana”, diz a nota.

Também é lembrado que as referências em saúde para a cidade (Pelotas e Rio Grande) estão com os leitos de UTI praticamente no limite. “Se tivermos um caso que necessite de internação, será cadastrado no programa GERINT, que irá localizar para qual UTI do Estado será encaminhado nosso paciente. Baseado nestes dados, optamos pelo lockdown por 48 horas”, conclui a nota.

Azonasul lança campanha de prevenção oficial

Com o objetivo de intensificar as fiscalizações e cuidados sanitários que evitam a propagação do coronavírus, a Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) lançou oficialmente uma campanha de prevenção. O presidente da entidade e prefeito de Arroio Grande, Luis Henrique Pereira da Silva, conclamou a união dos prefeitos para salvar vidas, alertando sobre o aumento de casos em 90% das cidades da região.

Em carta, ele destacou a importância de que os chefes do Executivo adotem ações efetivas no compartilhamento de responsabilidades com as comunidades, visando à desaceleração do contágio e, desta forma, à diminuição do número de internações em unidades de saúde de Pelotas e Rio Grande, que são as referências de UTI Covid-19 na região.

Em Pelotas, onde o lockdown começa às 20h deste sábado, a prefeitura, juntamente com as forças de segurança, definiu estratégias para fazer valer as regras da medida. Pelo menos quatro táticas foram divulgadas: barreiras volantes nas principais vias da cidade, atendimento a denúncias, policiamento permanente nos pontos críticos para aglomerações e abordagem de policiais à paisana (sem farda).

Agentes das Secretarias Municipais de Segurança Pública, Gestão da cidade e Mobilidade Urbana e Saúde, aliados à Brigada Militar e Polícia Civil, estarão nas ruas, ininterruptamente, para diálogos com motoristas e pedestres em deslocamento e fiscalização em comércio, indústrias e serviços.