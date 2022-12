Motociclista morre ao bater contra uma árvore na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

publicidade

Um homem, identificado como Daniel Silva Rodrigues, 26 anos, morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra uma árvore na Av. Ipiranga, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. A ocorrência foi por volta das 7h deste sábado, véspera de Natal. Daniel seguia pela via no sentido bairro-Centro, quando teria perdido o controle da motocicleta. Ele morreu no local.

Agentes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local, e duas faixas da Ipiranga foram interditadas pela Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) para a ocorrência, também atendida pelo 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) e pela Polícia Civil. Familiares que estiveram no local disseram que Rodrigues havia iniciado como porteiro havia 15 dias, e teria saído de casa atrasado para o trabalho, quando houve o acidente.

A vítima deixa namorada e não tinha filhos. A polícia busca imagens de câmeras de segurança de uma locadora de veículos, localizada em frente onde houve o acidente.