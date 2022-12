Movimento nas rodovias gaúchas se intensifica às vésperas do Natal

publicidade

O movimento nas rodovias gaúchas se acentuou no início da tarde de sexta-feira. Por conta das festividades natalina, muita gente pegou a estrada em direção ao Interior ou ao litoral gaúcho para passar a data. Nas BR 386 e 290, o fluxo de veículos aumentou durante o dia. Na Estação Rodoviária de Porto Alegre, o embarque de passageiros também se intensificou no começo da tarde.

De acordo com a CCR Viasul, cerca de 280 mil veículos devem trafegar pelas quatro praças de pedágios na BR-386 até o domingo. Até o início da noite de sexta-feira, mais de 31 mil veículos tinham passado pelos quatro pedágios da concessionária, na BR 386, em direção ao interior. Na Freeway, no sentido litoral, o fluxo de automóveis se acentuou a partir das 15h. Pelo menos 27 mil veículos já haviam cruzado o posto de pedágio de Santo Antônio da Patrulha.

Na Estação Rodoviária de Porto Alegre, o embarque de passageiros se intensificou no começo da tarde de sexta-feira. De acordo com o chefe de Operações da Estação Rodoviária, Jorge Rosa, 28 mil pessoas deveriam passar pela rodoviária entre sexta e sábado. Por conta do Natal e do aumento do número de passageiros, a Rodoviária disponibilizou mais 110 horários, além dos 280 previstos diariamente.

Nas rodovias estaduais, a expectativa da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) era de maior fluxo de veículos tanto nas rodovias que ligam a região metropolitana de Porto Alegre ao litoral, seja pela ERS-040, por Viamão ou pela ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha, quanto nas rodovias que levam turistas e visitantes até a Serra Gaúcha e Hortênsias, utilizando a ERS-235, em Gramado e São Francisco de Paula, e a ERS-115, por Três Coroas.

Conforme a EGR, cerca de 82,5 mil veículos devem passar pela praça de pedágio de Viamão entre sexta-feira e segunda-feira. No Aeroporto Internacional Salgado Filho, a Fraport - concessionária que admnistra o terminal, informa que entre chegadas e partidas nos dias 23 e 24 a expectativa é de aproximadamente 40 mil passageiros.