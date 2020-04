MPT solicita o afastamento de funcionários de frigorífico com casos de Covid-19 em Passo Fundo

publicidade

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ingressou com uma ação civil pública solicitando o afastamento de todos os trabalhadores do frigorífico da JBS, de Passo Fundo, pelo período de 14 dias, além de solicitar novas medidas de prevenção. Ao menos 19 funcionários da empresa estão contaminados pelo coronavírus e outros 15 estão com suspeitas de estarem com a doença.

O aumento do número de casos confirmados de Covid-19, em Passo Fundo, estaria diretamente relacionado à quantidade de trabalhadores da indústria que apresentam o problema. Foi confirmado que dois familiares de trabalhadores morreram, em virtude da doença, na cidade do Norte do Estado. Segundo o MPT, a empresa traz trabalhadores de várias cidades da região e isso pode levar a contaminação para outros municípios. Ainda segundo o MPT, foram registradas fragilidades na forma como as operações são feitas e que facilitariam as contaminações entre funcionários.

Nesta quinta-feira, o governador Eduardo Leite informou que Passo Fundo tem um surto de coronavírus em uma grande empresa. Hoje, Passo Fundo tem 73 casos confirmados envolvendo moradores da cidade.

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Passo Fundo se manifestou a respeito e também solicitou ao prefeito, Luciano Azevedo, a interdição da empresa por 14 dias, período da quarentena, sem que aconteça prejuízo salarial aos trabalhadores. O Conselho também pede a testagem de familiares e de todos os trabalhadores para que fiquem em isolamento domiciliar.

O CMS, através de nota, informou que, até o último dia 18, a unidade da JBS tinha sete casos confirmados de Covid-19, sendo que um encontra-se em estado gravíssimo. “Além disso, possuía 78 empregados afastados por sintomas gripais, sendo que, dentre os trabalhadores afastados, seis pessoas trabalhavam na mesma linha de produção do 2º caso confirmado, cujo trabalhador se encontra na UTI do HSVP desde o dia quatro deste mês”, diz o Conselho.

Diante disso, o CMS afirma que esses números demonstram a urgência de uma ação por parte do Poder Público Municipal e que não há outra ação possível senão a interdição da empresa até que sejam tomadas medidas de contenção da contaminação do Covid-19. “O prefeito não pode ficar omisso diante dessas informações, pois certamente este foco é responsável por uma parcela significativa dos 65 casos confirmados, provavelmente muito mais do que os sete já confirmados de trabalhadores da unidade”, cita o CMS.

O Conselho sugere, ainda, que seja promovida rapidamente a testagem e isolamento de todos os familiares de servidores com síndromes gripais já manifestadas, orientando e controlando o isolamento dos mesmos.

O prefeito Luciano Azevedo disse que acompanha o caso com responsabilidade e muita atenção. Ele afirma que medidas são tomadas no sentido de orientar as empresas e proteger os trabalhadores. Ele demonstra preocupação com o aumento do número de casos de Covid-19 e mortes em Passo Fundo. "Em relação à empresa, estamos buscando algumas informações, mas é prematuro falar em surto e adiantamos que, se foram registradas negligências por parte da empresa, nós tomaremos medidas duras e efetivas”, disse.

Na manhã de hoje, a Prefeitura de Passo Fundo divulgou uma nota afirmando que “está realizando todas as medidas necessárias em relação a orientações, vistorias e investigações relativas aos aspectos sanitários, epidemiológicos e legais dos casos dos trabalhadores de empresas localizadas no município”. Afirma, ainda, que o município tem conduzido e acompanhado a situação com responsabilidade. “Todas as providências são tomadas sempre no sentido de orientar as empresas e proteger os trabalhadores. Caso seja constatado o não cumprimento das recomendações, por parte das empresas, medidas duras serão tomadas”, conclui a nota.

Por sua vez, a JBS divulgou uma nota afirmando que a empresa está no setor de atividades essenciais com a produção de alimentos. “Desde o início do avanço da Covid-19 no Brasil, a empresa tem tomado todas as medidas para garantir a máxima segurança e prevenção de seus colaboradores”, diz a nota.

Informa, ainda, que as ações seguem as determinações dos órgãos de saúde, como a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde, e da Secretaria do Trabalho e do Ministério da Economia, além de seguirem as orientações de consultoria clínica de médicos especializados contratados pela empresa para adoção das melhores práticas.