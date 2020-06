Mudança na bandeira para cidades da Serra gera protesto em Canela

publicidade

A insatisfação pela mudança de coloração da bandeira para a microrregião de Caxias do Sul também se fez presente em Gramado e Canela, cidades também atingidas pela decisão do governo do Rio Grande do Sul, que, conforme o sistema de Distanciamento Controlado, determinou que a área passasse a ter a bandeira vermelha, ou seja, mais restrições nas atividades dos municípios durante a pandemia do novo coronavírus. A nova avaliação provocou protestos na manhã deste domingo e o agendamento de uma reunião da Associação do Municípios da Serra (Amserra).

Hoje, um grupo de mais de 100 pessoas protestou em frente à Palácio das Hortênsias, localizado em Canela. Os manifestantes tinham a informação de que Leite estava na residência oficial do governo estadual na Serra gaúcha. O grupo cantou os hinos do Rio Grande do Sul e do Brasil e partiu em carreata até Gramado.

O novo enquadramento da microrregião desagradou autoridades e o trade turístico da região. Os prefeitos da Amserra farão reunião extraordinária, nesta segunda, às 10h30, na prefeitura de Gramado, para buscar meios de retornar a bandeira laranja.

Prejudicial

O presidente do SinTur Serra Gaúcha, Mauro Salles, destaca que a troca de bandeira é extremamente prejudicial para o setor turístico da região. “Se parar o turismo, para tudo. Nossa região depende 90% do turismo. É uma condição imposta pela situação de Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Nossos indicadores estão bem abaixo da média da região em que estamos inseridos. Estamos com a situação de saúde sob controle e tentando retomar a economia com segurança”, lamenta Salles.

Conforme o presidente, a região das Hortênsias está unida na busca pela alteração da bandeira. Salles observa que o feriadão foi o de melhor movimentação desde a reabertura da hotelaria. “O feriado de Corpus Christi combinado com o apelo do Dia dos Namorados contribuiu para a boa ocupação. Tivemos problemas de aglomerações, mas de modo geral foi controlado”, acredita.

O SindTur tinha estimativa prévia de alcançar média de 60% da taxa de ocupação permitida, que é de 70% do máximo em Gramado e de 50% da capacidade nas outras cidades da região. “Não temos os dados fechados, mas a pesquisa prévia indicava 60% da taxa de ocupação permitida. Alguns hotéis atingiram mais do que a média, mas outros ficaram bem abaixo”, diz Salles.

O prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci, lamenta a decisão da Secretaria Estadual da Saúde. Ele entende que o município não pode ser penalizado por uma situação regional, para a qual não tem contribuído. “Lamentamos e não consideramos justa esta classificação já que Gramado não contribuiu para isso. Pelo contrário, estamos tomando todas as medidas necessárias para o controle da pandemia. Infelizmente, a flexibilização do funcionamento das atividades econômicas que estamos adotando foi revogada pela nova norma do Estado”, observa Bertolucci.