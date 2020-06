Mudança para a nova sede da Guarda Municipal de Estância Velha inicia na próxima semana

publicidade

Inicia na próxima semana a mudança de sede da Guarda Municipal de Estância Velha. Funcionando atualmente, na avenida Presidente Vargas, no bairro Rincão Gaúcho, a corporação terá seu novo espaço na avenida Sete de Setembro, no Centro, onde funcionava o Espaço Cultural.

De acordo com o secretário municipal de Administração e Segurança Pública, Esequiel Borges Vieira, a troca tem como objetivo economia e agilidade. “A equipe ficará em uma sede própria, onde o deslocamento aos bairros ficará mais fácil mais ágil e os agentes estarão mais perto do comércio e da rede bancária", explica.

No novo local será montada uma sala de videomonitoramento, vestiários feminino e masculino, sala de comando, sala de reuniões, sala de aula para capacitação anual e formação de agentes, além de atividades educativas para alunos, empresas e comunidade em geral, além de cozinha, amplo estacionamento na frente, cartório de trânsito e setor administrativo.

O novo imóvel está recebendo melhorias antes da mudança e os próprios agentes estão realizando a pintura e reforma. Para a aquisição dos materiais de construção, foi realizada uma ação para angariar fundos e comprar piso, cimento e tintas. Além disso, já está sendo feita a substituição e ampliação de toda a rede elétrica.

A próxima etapa será a mudança dos equipamentos. O primeiro setor a se mudar será a central de videomonitoramento, já com o novo sistema de 86 câmeras fixas. Os aparelhos filmarão 360º simultaneamente, permitindo maior garantia de visão e acompanhamento pelos operadores da central.

De acordo com o comandante da GM, Paulo Oliveira, após o monitoramento, irão para o novo local o setor administrativo da Guarda e o Departamento de Trânsito e Segurança, como o cartório de trânsito, que realiza a confecção de cartões de estacionamento para idosos e deficientes, protocolos, defesas e recurso de multas de trânsito, entre outros, e por último será deslocado o setor operacional com as viaturas e o efetivo como um todo.