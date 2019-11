Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Caxias do Sul

publicidade

A cidade Caxias do Sul, na serra gaúcha, registrou mais um feminicídio nesta segunda-feira. Ereni dos Santos, de 42 anos, foi morta a tiros por volta da 13h20min, na Rua Avelino José Lôra, no Desvio Rizzo. A vítima estava em um Ônix branco quando o ex-companheiro, que estaria em um Blazer, passou pelo local e efetuou ao menos cinco disparos com arma de fogo. Ela morreu no local, antes da chegada dos serviços de atendimentos médicos.

Policiais fazem busca pela região em busca ao criminoso, que fugiu. Segundo testemunhas, teria ocorrido uma perseguição até que a mulher entrou na rua, sem saída, para tentar fugir. O 12º Batalhão da Brigada Militar não confirma a informação, mas aponta que a vítima tinha registrado ocorrências de violência doméstica contra o homem e tinha uma ordem de restrição contra ele.

O local está isolado para trabalho da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Somente neste ano, Caxias do Sul soma quatro feminicídios, de um total de 61 casos de homicídio.