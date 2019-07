Mulher morre atropelada em Caxias do Sul

publicidade

Iracema Tuigo, de 63 anos, morreu ao ser atropelada na manhã desta sexta-feira em Caxias do Sul. O acidente aconteceu às 6h45min no km 146 da RSC 453, próximo ao viaduto com a BR 116, no bairro São Ciro II, em frente à empresa Companhia dos Pneus.

Segundo informações preliminares, a mulher tentava atravessar a via e foi atingida por um Chevrolet Cobalt, que seguia no sentido Caxias-Farroupilha. Com este acidente, Caxias do Sul atingiu a marca de 35 mortes no trânsito em 2019, duas a mais que todo o ano passado.