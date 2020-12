Municípios da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde do RS são orientados a testar a população

publicidade

A 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (2ª CRS) com sede em Frederico Westphalen, informou nesta segunda-feira, que já foram entregues aos 26 municípios na área do órgão estadual, 4 mil testes RT-PCR, para diagnosticar casos de Covid-19. A ação faz parte do projeto Testar RS do Governo do Estado.

Segundo a titular da 2ª CRS, Marly Vendruscolo, a coordenadoria possui, ainda, mil kits que poderão ser solicitados pelos municípios, conforme a demanda. “Esta foi mais uma ação importante do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, pois ao longo do ano possibilitou ampliar de forma significativa o número de pessoas testadas”, disse.

Marly informou que a CRS continua mantendo contatos com os municípios, orientando as Secretarias de Saúde a solicitar testes caso haja necessidade, além de apelar para que seja mantida a fiscalização para evitar aglomerações, o uso de máscaras e álcool gel. “Percebemos um aumento considerável do número de pessoas infectadas pelo coronavírus, situação que pressiona as estruturas de saúde”, observa.

A coordenadora de Saúde chama a atenção para este período de festas de final de ano. “Neste 2020 temos uma realidade totalmente nova, pois surgiu o Covid-19 que levou muitas pessoas à morte, ainda não foi iniciada a vacinação e por isso temos que manter todos os cuidados definidos pelas autoridades da área da saúde”, alerta.

