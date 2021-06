Municípios da Fronteira-Oeste prosseguem com aplicação de doses contra a Covid-19 neste sábado

publicidade

O município de Uruguaiana recebe nesta sexta-feira 3.160 doses de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo governo estadual à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). São 2.390 vacinas da Oxford/AstraZeneca e 770 doses da vacina Pfizer. Ambas remessas são destinadas exclusivamente à primeira dose.

A SMS informou que a etapa deste sábado, das 8h às 11h, vai atender pessoas de 57 até 59 anos completos sem comorbidades. A vacinação vai acontecer em todos os postos de saúde da cidade, inclusive no Posto de Saúde da Barragem Sanchurí (interior do município) e no sistema drive-thru montado na Aduana junto à Ponte Internacional. É necessário apresentar documento com foto, CPF e cartão do SUS atualizado.

A SMS também comunica que não serão vacinados os demais grupos e nem aplicada segunda dose, trabalho que será retomado na próxima semana. A Secretaria esclarece que há, em Uruguaiana, disponibilidade da vacina CoronaVac/Butantan para a segunda dose.

Até o momento, 805 pessoas que deveriam ter recebido a segunda dose da CoronaVac ainda não procuraram um posto de saúde para a imunização, o que preocupa as autoridades sanitárias. Uruguaiana também receberá 1.955 doses da vacina Janssen na próxima semana. A imunização da vacina da farmacêutica belga ocorre com apenas uma aplicação.

Já a Secretaria de Saúde de Alegrete informa que neste sábado começa a vacinar a população de 55 anos ou mais com a primeira dose contra a Covid-19. A vacinação acontece apenas no CTG Farroupilha, das 8h às 11h30min. Haverá vacinação pelo drive-thru e no salão principal da entidade. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identidade e CPF.

