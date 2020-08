Municípios da Região Centro do Rio Grande do Sul são contrários ao retorno das aulas presenciais

publicidade

A Associação dos Municípios da Região Centro do Rio Grande do Sul (Amcentro) enviará na segunda-feira ao governo a decisão de não retorno gradual das aulas presenciais, como propõe o Estado. O entendimento da Amcentro foi formado após reunião com os secretários de Educação dos 33 municípios que integram a instituição.

O presidente da associação e prefeito de Tupanciretã, Carlos Augusto Brum de Souza (PP), revelou que a decisão foi unânime. "Nenhum secretário e mesmo os prefeitos concordam com o retorno presencial das aulas no próximo dia 31”, destacou Brum de Souza.

No encontro foi decidido que os municípios somente retornarão às atividades presenciais quando ocorrer uma melhora na situação em relação à pandemia do coronavírus. A nota da associação divulgada no final de semana cita que a decisão segue a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, do Conselho de Medicina e dos infectologistas, que tem como foco as normas de prevenção, principalmente, o distanciamento social.

O presidente da Amcentro lembrou ainda que os prefeitos da associação estão unidos para continuar com as normas de prevenção que estão sendo adotadas e que visam ficar na bandeira laranja.