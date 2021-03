Municípios da região Metropolitana e do Norte do Estado seguem com a aplicação de vacinas

publicidade

A partir desta segunda-feira, estarão disponíveis nas 27 unidades básicas de saúde do município as segundas doses da vacina contra a Covid-19 para os idosos acima de 80 anos vacinados no drive-thru realizado no dia 20 de fevereiro pela prefeitura. O atendimento será apenas para a população que recebeu a primeira dose no dia 20 do mês passado, no Parque Eduardo Gomes, e para os idosos acima de 85 anos que ainda não compareceram às unidades de saúde para a segunda aplicação. Para serem imunizados, os idosos devem levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência.

No último sábado, a Prefeitura de Canoas promoveu o Dia D de Vacinação contra a Covid-19 para aplicação da primeira dose em idosos a partir de 73 anos. A Secretaria Municipal da Saúde de Canoas recebeu 8,2 mil doses de CoronaVac na última sexta-feira.

Equipes de saúde da Prefeitura de Esteio iniciam nesta segunda-feira a aplicação da segunda dose para idosos, a partir das 13 horas, em sistema drive-thru que acontece em frente à Secretaria de Saúde (na avenida Padre Claret). A imunização, que segue até sexta-feira, vale para aqueles idosos que já completaram o tempo necessário para a aplicação da dose complementar. A data exata está marcada no cartão de vacinação entregue no momento da primeira dose. Para a aplicação da segunda dose não é necessário fazer agendamento. Basta comparecer com documento de identidade e o cartão de vacinação.

Além destes públicos, a SMS está aplicando a vacina (doses 1 e 2) em profissionais da saúde e em idosos acamados/domiciliados. Nestas imunizações específicas, também estão sendo vacinados um cuidador por idoso. Os demais profissionais serão vacinados posteriormente, em nova lista que será organizada pela SMS. Pessoas acima de 73 anos que não conseguiram comparecer no drive-thru montado no Parque de Exposições Assis Brasil no último sábado e que não receberam nenhuma dose da vacina, poderão fazer o agendamento para esta semana. A imunização deve ser agendada pelos telefones da SMS (51) 3473-6377, (51) 3473-8964, (51) 3473-0480 e (51) 3458-2824), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou com o envio de mensagem de texto pelo WhatsApp (51) 98600-8306, também de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção desta faixa etária também podem agendar para serem imunizadas em casa.

Até o final da tarde de sexta-feira, 4.601 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina em Esteio, número que corresponde a 5,53% da população do município. Destes, 1.736 também receberam a dose complementar (2,09% da população e 37,73% dos que receberam a primeira dose).

A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria da Saúde do município, inicia nesta segunda-feira, a vacinação contra a Covid-19 de primeira dose, para idosos que tenham 73 anos completos ou mais. A vacinação ocorre na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência de cada morador, a partir das 9h.Também serão imunizados aqueles que receberam a primeira dose e já estão na data da aplicação da segunda dose. Estes podem se dirigir a sua UBS de origem para aplicação da vacina.

Já em Frederico Westphalen, a Administração Municipal de informou que nesta segunda-feira, no turno da manhã, haverá drive-thru para vacinar os idosos de 73 ou mais . A imunização ocorre das 8h às 11h, no posto de saúde do Bairro Aparecida.

Em Passo Fundo, com a grande movimentação no CTG Lalau Miranda, no sábado, foram vacinados mais de 2,5 mil idosos com 72 anos ou mais. As doses se esgotaram e a vacinação do público-alvo, que estava prevista para acontecer neste domingo, será retomada assim que o município receber mais doses do imunizante.

Segundo a secretária de Saúde, Cristine Pilati, a cobertura vacinal desta população deverá ser reiniciada nesta semana, uma vez que o Estado recebeu, no sábado, mais 320 mil doses. "Estamos felizes porque soubemos da notícia de que chegaram mais doses e com isso poderemos retomar a vacinação.

*Com informações dos correspondnetes Fernanda Bassôa e Agostinho Piovesan.