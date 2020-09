Municípios da região Noroeste reforçam ações de combate à Covid-19

publicidade

As únicas quatro regiões que seguem com a classificação de bandeira vermelha, segundo Modelo de Distanciamento Controlado do governo gaúcho, estão no Noroeste do Estado. Por isto, prefeituras e entidades destes locais seguem intensificando as ações de combate à Covid-19. As regiões de Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Cruz Alta ainda são consideradas como risco alto para o novo coronavírus.

Em Santo Ângelo, a Secretaria Municipal de Saúde escalou mais uma equipe para realizar atendimento no Centro de Enfrentamento à Covid-19 da UPA. Agora, são três equipes com quatro médicos, cinco enfermeiros e nove técnicos atendendo a comunidade. A estrutura foi implantada no mês de junho e chegou a atender mais de 120 pessoas em um único dia.

São 135 metros quadrados na parte externa da UPA, com recepção, sala de testagem, dois consultórios, sala de medicação. O atendimento ocorre das 7h às 22 horas. No local é feito atendimento de pacientes que apresentem síndromes gripais e casos suspeitos de Covid-19, com serviços de consulta de enfermagem, acolhimento com verificação de sinais vitais, consulta médica, realização de coleta de testes, agendamento dos testes, dispensação de medicamentos e até eletrocardiograma.

A secretária municipal de Saúde, Andreia Bernardi, observa que os medicamentos somente são entregues mediante o receituário do médico, mas que todos os produtos usados no tratamento gripal e da Covid-19 estão à disposição. Além disso, é realizado o monitoramento dos casos e a realização de testes com pessoas do convívio familiar ou profissional daqueles pacientes que tiverem o indicativo de se tratar de caso de Covid-19. “Além de prestar um atendimento diferenciado e eficaz, também faz com que a demanda das demais unidades de saúde seja aliviada devido a concentração dos casos de síndrome gripal na UPA”, avalia a secretária.

Em Santa Rosa, o Hospital Vida & Saúde recebeu dez novos respiradores que serão instalados nos novos leitos de UTI da Unidade Dom Bosco Especializada em Problemas Respiratórios e Covid-19. A liberação dos equipamentos partiu da articulação de prefeitos, deputados e lideranças empresariais junto a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann.

Atualmente a Unidade Dom Bosco possui 23 leitos de UTI específicos para o novo coronavírus. Os equipamentos já começaram a ser montados para que ainda nesta semana estejam prontos e o número de leitos passem para 30. Houve uma redução na taxa de ocupação nesta semana, se comparado a semana anterior. Nesta quarta-feira haviam 12 pessoas internadas na UTI, que possui 23 leitos.