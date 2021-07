Municípios da Serra ampliam ações para proteger do frio população mais vulnerável

publicidade

A Fundação de Assistência Social (FAS), órgão assistencial da Prefeitura de Caxias do Sul mobilizou um grupo de entidades para formar uma força-tarefa que minimize os efeitos sobre a população mais vulnerável, em especial as pessoas em situação de rua, da nova onda de frio que chegou à Serra nesta terça-feira e deverá permanecer por, pelo menos, uma semana.

Uma das medidas foi elevar em quase 40% a capacidade de acolhimento das pessoas que não têm abrigo fixo. O número subiu de 175 para 240, distribuídas entre as casas mantidas pela FAS e o projeto Hospedagem Solidária. Também foi estabelecido um alinhamento de ação entre as diversas entidades para garantir pleno atendimento a este público e também para famílias em situação vulnerável, residentes na periferia. Com estas, uma das principais preocupações é a ocorrência de incêndios, causados, principalmente, pelo uso de fogareiros e por curtos-circuitos. Foi criado um grupo de WhatsApp para comunicação permanente dentre as entidades, visando ao atendimento imediato e eficiente.

Outra preocupação é com as pessoas em situação de rua que se negam a ir para os locais de acolhimento. Para garantir um pouco mais de proteção, as entidades deverão distribuir vestuário pesado para reduzir os efeitos do frio. Já o Samu será a principal organização a dar atendimento a este público em caso de emergência no atendimento de saúde. Também foi definido o aumento na oferta dos almoços no Restaurante Popular para atender o esperado incremento de demanda.

De acordo com a presidente da FAS, Katiane Boschetti da Silveira, o número mais recente, de maio deste ano, aponta para em torno de 580 pessoas em situação de rua.

Além dos números já tradicionais para emergência, como 192, 193 e 153, também há a possibilidade de encaminhamentos para a abordagem social da FAS, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, pelo número (54) 98403-8864, e pelo plantão FAS, com atendimento à noite, feriados e finais de semana pelo número (54) 98404-9921. Doações de roupas e cobertores, bem como solicitações, podem ser feitas diretamente na Fundação Caxias.

Bento Gonçalves também definiu ações de busca ativa de pessoas em situação de rua, pelo Serviço de Abordagem Social para encaminhamento a Casa de Passagem e distribuição de cobertores e agasalhos. Também está sendo solicitada doação de cobertores durante as ações da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

Em Farroupilha, a partir desta terça-feira até domingo, foram disponibilizados dois telefones com WhatsApp, para que pessoas em situação de risco e emergência possam contatar as equipes da prefeitura de Farroupilha. Os números são (54) 99904-6131 e o (54) 98404-5537.

A prefeitura também está promovendo campanha de doação de agasalhos. Poderão ser doados cobertores, roupas e calçados infantis e adultos, femininos e masculinos. A campanha prossegue até sexta-feira. As peças podem ser entregues no Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC), junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação ou ao Projeto Querer Bem, das 9h às 16h. Também é possível deixar os donativos nos postos de saúde, que funcionam das 7h30min às 11h30min, de segunda a sexta-feira.

