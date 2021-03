Municípios da Serra prorrogam prazo para pagamento do IPTU

publicidade

A Prefeitura de Farroupilha prorrogou o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da coleta de lixo. A medida ocorre em função dos impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. Com isso, a primeira parcela ou a cota única estão previstas para pagamento no dia 20 de maio, sendo as demais parcelas para o dia 20 dos meses subsequentes. O imposto poderá ser quitado em até seis parcelas.

Em Bento Gonçalves, a Administração Municipal também anunciou medidas para manutenção da atividade econômica municipal frente a pandemia do novo coronavírus. Uma das medidas é a prorrogação do prazo para o pagamento do IPTU. O vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU estava previsto para o próximo dia 15 de março. Com a prorrogação, os carnês deverão ser pagos até o dia 14 de maio. Quem optar pelo parcelamento precisará quitar as demais parcelas em julho, setembro e novembro.

Em Antônio Prado, a prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores do município um projeto para a alteração nos prazos de quitação do IPTU. De acordo com o Código Tributário do município, os prazos para quitação são no mês de abril. Pela proposta, a primeira parcela de ambos os impostos ficaria para junho. O pagamento em cota única garantiria 10% de desconto, com quitação até 15 de junho. Já quem optar pelo parcelamento em três vezes, os vencimentos ocorreriam em 30 de junho, 30 de junho e 30 de agosto.

