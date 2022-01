Municípios da Serra realizam mutirão de testes e vacinas contra Covid-19

publicidade

Um mutirão promovido nesse sábado, pela Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, realizou 688 testes de Covid-19 e aplicou mais de 1,4 mil doses de vacina contra a doença. Ao todo, 180 testes resultaram positivos, índice de 26% do total de testes. Também houve aplicação de vacinas contra Influenza/gripe. A ação ocorreu das 9h às 13h na Praça Dante Alighieri e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cinquentenário, Cruzeiro, Eldorado, Esplanada, Fátima Alta e Desvio Rizzo.

A testagem continua a partir desta segunda-feira em todas as UBSs (exceto a UBV Alvorada). A orientação é que cada pessoa busque sua UBS de referência. Devem fazer o teste pessoas com sintomas gripais ou sem sintomas que tiveram contato com caso positivo.

O município de Farroupilha também realizou no sábado uma nova edição de testagem massiva para identificar casos positivos de Covid-19. A iniciativa foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, e pela Associação Pró-Saúde, com o objetivo de identificar e isolar imediatamente novos focos após a realização das festas de final de ano. Foram aplicados 925 testes, sendo destes, 132 positivos. A ação ocorreu na Universidade de Caxias do Sul – Campus Farroupilha.

Já em Bento Gonçalves centenas de pessoas foram até a Via del Vino no sábado pela manhã para se vacinar após o aumento de casos positivos em função da festa de fim de ano. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde foram aplicadas vacinas contra a covid -19 e a Influenza. No total foram 920 pessoas vacinadas, sendo 700 vacinas contra a covid-19 e 220 contra a Influenza.

A secretaria informou que ao objetivo da prefeitura é ir em busca de mais de três mil pessoas que deixaram de fazer a segunda dose da vacina contra Covid-19