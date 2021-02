Municípios da Serra vão encaminhar protocolo de intenções para compra de vacinas

publicidade

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que Estados e municípios podem comprar e fornecer à população vacinas contra a Covid-19, prefeituras da região da Serra, que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga), se reuniram nesta quinta-feira com o objetivo de debater e encaminhar um protocolo de intenções para adquirir o imunizante. O objetivo é complementar a oferta do Programa Nacional de Imunização (PNI), caso ela seja insuficiente para atender à demanda. Além de agilizar o processo de vacinação.

O protocolo de intenções será encaminhado para União Química, Instituto Butantan e Pfizer. "A vacina é a única opção para retomada segura das nossas atividades e economia, e com a autorização do STF, sinalizamos a nossa intenção de adquirir doses para vacinar toda a população contra a doença. Não podemos ficar de braços cruzados neste momento, em que passamos por mais uma fase delicada do vírus", disse o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira.

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha é formado pelos municípios de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupilha, Garibaldi, Guaporé, Monte Belo do Sul, Nova Bassano, Nova Roma do Sul, Paraí, Pinto Bandeira, Santa Tereza, São Marcos, Veranópolis, que juntos formam uma população de pouco mais de 380 mil habitantes.

