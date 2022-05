Municípios da Serra vivem falta de medicamentos no RS

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul informou que na Central de Abastecimento Farmacêutico vários itens estão em falta. Entre eles Alopurinol, Amoxicilina, Azitromicina pó, Ibuprofeno e Sais para reidratação. Também estão em falta seringas para insulina com agulha fixa e fraldas descartáveis infantis. A secretaria informa, no entanto, que são itens em falta na Central mas que podem ainda ter em UBSs ou Farmácias Regionais.

No Hospital Geral, que atende 100% SUS, conforme a assessoria de comunicação, não há falta de medicamentos. Em Gramado, a prefeitura informou que não há falta de medicamentos. Existem várias licitações em andamento e todos os medicamentos da farmácia do Sistema Único de Saúde estão disponíveis.

Em Bento Gonçalves, conforme a Secretária Municipal de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, estão em falta dois xaropes antialérgicos. Segundo ela, houve uma demanda acima do normal e o estoque acabou se esgotando. Uma nova compra já está em andamento. Já o hospital Tacchini está tendo problemas de estoque de medicamentos e houve a necessidade de ajustes de condutas para racionalização do consumo de alguns, uma vez que houve aumento significativo no custo de aquisição de algumas drogas. Mesmo assim, até o momento, foi possível garantir a viabilidade dos serviços.

O hospital está tendo dificuldade na aquisição de alguns antibióticos, reversores de anestesia geral, analgésicos, soluções para irrigação, entre outros. Entre os medicamentos que estão com baixo estoque, estão a atropina, amicacina, gentamicina, leite FM, neostigmine, dipirona, tramadol, cetorolaco, escopolamina, sorbitol e ocitocina.

