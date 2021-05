Municípios do RS dão prosseguimento na aplicação de vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira

publicidade

Com base na quantidade de vacinas AstraZeneca disponíveis, a Secretaria da Saúde de Itaqui, na Fronteira-Oeste, decidiu ampliar a vacinação contra o coronavírus para a faixa etária de 18 a 59 anos com comorbidades leves a partir desta quarta-feira. Pessoas com problemas de hipertensão, asma e diabetes poderão se vacinar somente apresentando receita ou laudo médico.

Para receber a primeira aplicação do imunizante, é preciso ter em mãos, no momento de receber a vacina, um documento de identificação com foto, CPF, cartão SUS, laudo ou receita médica (original e uma cópia para deixar com a equipe) e, se possível, a carteira de vacinação. As aplicações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, nas cinco Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e, das 8h às 12h e 13h10 às 18h, no Centro de Saúde (Postão).

Já em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, as pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos de idade poderão receber a primeira dose da vacina Covishield contra o coronavírus também a partir desta quarta-feira. A imunização segue nos mesmos locais que nos dias anteriores, ou seja, nas unidades de saúde do município e no Centro Materno Infantil (Cemai).

A diretora de Ações Especializadas em Saúde, Caren Picasso, informou que a procura pela primeira dose tem sido boa, mas as equipes espalhadas nas 28 salas de vacinação têm capacidade de atender um número maior de pessoas. “Além disso, agora temos quatro unidades com horário estendido, até as 19 horas, o que nos permite ampliar o público para 18 anos”, disse.

A Secretaria da Saúde do município reforça que as pessoas devem levar cópia do atestado médico, receita, laudo ou exame que comprove a comorbidade junto com o original. A cópia ficará na unidade de saúde para registro. O município aguarda a chegada de novas vacinas da CoronaVac nesta quarta-feira para retomar a vacinação de quem está com a segunda dose atrasada. Já a da Covishield segue com a aplicação no campus da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).

Na região Metropolitana, a Prefeitura de Cachoeirinha dá seguimento a imunização dos profissionais da área da educação nesta quarta-feira. A aplicação da primeira dose do imunizante AstraZeneca ocorre nas 8h30 às 16h30, nas unidades de saúde Carlos Wilkens, Décio, José Ari, José Ramos, Ildo Caçapava e jardim Betânia.

Para se vacinar é necessário apresentar original e cópia do documento de identidade e declaração preenchida pela SMED para os profissionais da rede Pública Municipal e Conveniadas, pelas instituições, com a chancela do CME, para os profissionais da Rede Municipal Privada e pelas escolas, com a chancela da 28ª CRE, para os profissionais da Rede Pública Estadual. A prefeitura lembra que para esta etapa não é necessário agendamento A orientação da SES é que os municípios gaúchos cumpram o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.

*Com informações dos correspondentes Fred Marcovici, Otto Tesche e Fernanda Bassôa

