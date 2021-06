Municípios do RS divulgam calendário vacinal para a próxima semana

publicidade

No Noroeste do Estado, a cidade de Santa Rosa recebeu no final de semana 2,5 mil doses de vacinas para a aplicação da primeira dose e 1.215 para a segunda dose. A vacinação começa nesta segunda-feira, a partir das 13h30. Serão vacinadas pessoas a partir de 48 anos.

A aplicação das doses será feita em todas as unidades básicas de saúde. O atendimento será mediante agendamento prévio por telefone ou presencial. Santa Rosa já aplicou 39.450 doses. Foram 28.971 aplicações de primeira dose, 39,7% da população, e 10.479 de segunda dose, 14,3% da população.

Em Santo Ângelo, também foi divulgado o novo calendário vacinal, com a chegada de novas doses da vacina. A semana começa com vacinação de pessoas com dose pendente, com 59 anos, professores, motoristas profissionais e caminhoneiros, pessoas com comorbidades e os profissionais da segurança pública. Na terça-feira, haverá aplicação da segunda dose da AstraZeneca para todas as pessoas que foram vacinadas com a primeira dose no dia 27 de março.

Na quarta-feira, ocorre a vacinação em todas as gestantes, acima de 18 anos, com e sem comorbidades, e puérperas que estão com a vacinação em atraso. Na quinta-feira ocorre o drive-thru de vacinação com a primeira dose em pessoas com 49 anos. Serão somente 700 senhas disponíveis. E, no sábado ocorre drive-thru de vacinação com a segunda dose em todas as pessoas que foram vacinadas com a AstraZeneca no dia 3 de abril.

Neste final de semana, na Fronteira-Oeste, em apenas quatro horas, Uruguaiana aplicou 3.384 primeiras doses das vacinas disponíveis contra a Covid-19, esgotando os estoques. Com isso, nesta segunda-feira vai estar suspenso o processo, com a Secretaria de Saúde no aguardo de novos imunizantes. Já as segundas doses estão sendo aplicadas das 8h às 11h nos postos de saúde do município.

O município de Rio Grande, no Sul do Estado, divulgou neste final de semana um novo calendário para imunização da primeira dose contra a Covid-19. Nesta segunda-feira será a vez da população, em geral, a partir dos 47 anos. A vacinação acontece em todas as unidades de saúde, das 8h30min às 11h30min, no Posto IV das 8h às 14h, e nos shoppings da cidade das 16h às 20h. Na terça-feira será a vez dos com 46 e 45 anos de idade. A iniciativa ocorre no sistema drive-thru e também para aqueles que forem a pé, nos dois shoppings, das 9h às 14h. No restante da semana a vacinação ocorre nos mesmos locais e horários de segunda-feira.

A ação de quarta-feira é voltada para pessoas com 44 anos. Na quinta-feira o público alvo são pessoas com 43 anos e na sexta-feira com 42 anos. No sábado a vacinação de pessoas com 41 e 40 anos será nos dois shoppings da cidade, das 9h às 14h. Também foi confirmado que na próxima segunda-feira, dia 5 de julho, ocorre a vacinação de pessoas com 39 anos nos postos de saúde, das 8h30min às 11h30min, no Posto IV, das 8h às 14h e nos shoppings da cidade das 16h às 20h.

*Com informações dos correspondentes Felipe Dorneles, Fred Marcovici e Angélica Silveira

