Municípios do RS intensificam vacinação contra a Covid-19 neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana (SMS), na Fronteira-Oeste, anunciou que a nova etapa de vacinação contra a Covid-19 vai atender pais e cuidadores de crianças e adolescentes com deficiência e também pessoas a partir dos 45 anos. De acordo com a SMS, a etapa vai ser iniciada neste sábado das 8h às 11h e das 13h30min às 17h. A imunização vai acontecer no sistema drive-thru (montado na Aduana – cabeceira da Ponte Internacional), na EMEI Cecília Meireles e em todos os postos de saúde da cidade e da Barragem Sanchurí. Pais ou cuidadores de crianças ou adolescentes com deficiência devem levar documento com foto, cartão do SUS, CPF e laudo da deficiência da criança ou do adolescente; pessoas a partir dos 45 anos devem levar documento com foto, Cartão do SUS e CPF.

O município está recebendo 3.652 doses de vacinas contra a Covid-19. A 27ª remessa de primeira dose da campanha conta com 1.030 vacinas da Janssen, 1.110 doses da CoronaVac e 1.512 imunizantes da Pfizer. Para receber a aplicação é preciso respeitar o intervalo de 15 dias entre a aplicação da vacina contra o vírus Influenza e o imunizante contra o coronavírus (seja primeira ou segunda dose).

As equipes da Secretaria de Saúde de Santana do Livramento também vacinarão, neste sábado, pessoas a partir dos 45 anos (1ª dose) sem comorbidades na Unidade Sanitária e ESFs – Armour, Prado e Divisa, além da UBS PAM, das 9h às 16h.

A Secretaria de Saúde de Alegrete, neste sábado, começa a vacinar a população de 46 anos ou mais com a primeira dose contra a Covid-19. A vacinação acontece no CTG Farroupilha, das 8h às 11h30min ou enquanto houver doses. Haverá vacinação pelo drive-thru e no salão principal. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF. No sábado também inicia a vacinação de gestantes e puérperas acima dos 18 anos, mediante apresentação de documento de comprovação.

No Centro do Estado, a partir da previsão de recebimento de novo quantitativo de doses contra a Covid-19, a Prefeitura de Santa Maria anunciou vacinação para pessoas de 41 anos ou mais neste sábado. Ao todo, 3,3 mil imunizantes de primeira dose estarão distribuídos em três locais: Clube Dores, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e na área externa da loja Havan.

No município de Santa Maria, já foram aplicadas 131.560 primeiras doses na população. A última ação ocorreu na quinta-feira, para pessoas com 43 anos ou mais quando foram imunizadas um total de 3.605 pessoas.

O Governo do Estado anunciou o envio de mais 5,4 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para Passo Fundo, no Norte do RS. Com a confirmação de recebimento de 2,4 mil unidades da Pfizer, 1,7 mil da CoronaVac e 1,4 mil da Janssen, o município vacinará, já no sábado, pessoas com 43 anos ou mais. A vacinação será realizada somente no CTG Lalau Miranda, das 8h às 13h. Para a aplicação da vacina, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF ou cartão SUS e comprovante de residência.

Conforme a secretária de Saúde do município, Cristine Pilati, pessoas de outros grupos já vacinados, como é o caso das com comorbidades e dos trabalhadores da educação, também podem ser vacinadas. “A vacinação avança por critério de idade, mas quem perdeu a data do seu grupo ainda pode fazer a vacina. Basta comparecer ao local de vacinação com os documentos referentes ao seu público-alvo”, enfatiza.

Neste momento, são aplicadas segundas doses de CoronaVac para todas as pessoas com atraso e segundas doses da AstraZeneca para pessoas com prazo de até 28 de junho para concluir o esquema vacinal. A aplicação da CoronaVac é realizada na Central de Vacinas a partir de agendamento pelo telefone (54) 3311-6494. Já a da AstraZeneca ocorre de segunda a sexta-feira nos Cais Hípica, Vila Luíza e Ambulatório de Especialidades, das 9h às 16h, e nas ESF Nenê Graeff, Zachia, São José, Donária/Santa Marta e Vila Nova, das 9h às 12h e das 13h às 15h.

Na região Metropolitana, moradores de Esteio acima dos 44 anos, independente de comorbidades, podem fazer a partir desta sexta-feira o agendamento para aplicação da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O agendamento acontece pelo site da prefeitura. A vacinação ocorre neste sábado, das 8h às 13h30min, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (avenida Padre Claret, 666, Centro). O agendamento também pode ser feito por quem faz parte de grupos prioritários e que ainda não iniciaram o processo de imunização: pessoas com comorbidades (18 anos ou mais), pessoas com deficiência (18 anos ou mais), gestantes e puérperas (parto realizado até 45 dias), profissionais da saúde (vinculados a estabelecimentos de saúde com CNES), trabalhadores da educação (vinculados ao ensino formal: educação básica ou superior) e caminhoneiros profissionais na ativa.

Quem não conseguir agendar pelo sistema poderá utilizar o telefone (51) 3433-8400 (ramal 1), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Na vacinação, é necessário levar comprovante de residência e documento de identificação com foto e, no caso de pessoas com comorbidades, documento que ateste a doença (laudo médico ou prescrição de medicamento de uso contínuo para as doenças relacionadas ou exame com laudo conclusivo).

