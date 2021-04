Municípios do Sul do Estado seguem vacinação contra a Covid-19

publicidade

A vacinação com a primeira dose contra o coronavírus de trabalhadores de saúde na ativa, em serviços com assistência a pacientes que tenham menos de 60 anos, com registros em Conselhos de Classe (com exceção de veterinários e educadores físicos que fazem parte de outro grupo) ocorre um Pelotas na próxima quarta e quinta-feira. A iniciativa acontece no campus do IFSUL, na Praça Vinte de Setembro, das 9h às 17h. Serão disponibilizadas 1,5 mil doses da AstraZeneca em cada um dos dias. Para ser vacinado é necessário apresentar carteira do Conselho de Classe, comprovante de residência, CPF e Cartão SUS.

Já os idosos a partir de 71 anos que precisam completar a imunização devem ir ao drive-thru que será realizado no Centro de Eventos ou em pontos de vacinação em sete escolas municipais. Os drive-thrus acontecem entre 9h e 17h e são nesta terça-feira voltados para idosos a partir dos 73 anos, na quarta-feira para a partir dos 72 e na quinta para a partir dos 71 anos. Aqueles que perderam sua data de aplicação da primeira dose ou que completaram 60 anos após as ações podem ir ao Centro de Especialidades. A mesma medida é válida para trabalhadores em saúde que por algum motivo perderam o prazo para receber a segunda dose.

Já os idosos que não conseguiram comparecer nos pontos de vacinação no dia de sua faixa etária para completar a imunização poderão fazer isto nas ações destinadas à segunda dose. Os profissionais de saúde de grupos anteriores podem fazer a primeira dose no IFSUL nesta quarta ou quinta-feira. Aqueles que forem se vacinar podem levar doações de leite, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza, além de ração para cães e gatos.

Em São Lourenço do Sul, está mantido o calendário para a vacinação de idosos de 71 e 72 anos. A iniciativa ocorre nesta terça-feira, das 14h às 16h na rua General Osório ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Parte do calendário de vacinação foi suspenso na cidade devido à falta de doses. Com isto, as ações programadas para quarta-feira voltadas a idosos de 69 e 70 anos e na quinta-feira para de 67 e 68 anos serão remarcadas. Segundo a secretaria de saúde do município, faltam três mil doses de CoronaVac para atender a segunda aplicação.

Durante esta semana a Secretaria Municipal de Saúde de Camaquã continua imunizando idosos com 60 anos ou mais, como também aqueles que já chegaram a data para aplicação da segunda dose, conforme o cartão de vacina. A ação está centralizada no Centro de Imunizações Viégas, das 8h30min às 16h30min.

Veja Também