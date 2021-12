Municípios do Vale do Sinos se mobilizam para aplicar dose de reforço da Janssen

publicidade

Com a chegada de novas remessas do imunizante da Janssen, ainda na semana passada, os municípios se organizam e elaboram cronograma para contemplar aquelas pessoas que receberam a primeira dose do mesmo imunizante há, pelo menos, dois meses.

Em Novo Hamburgo, as 2,6 mil doses serão aplicadas exclusivamente como doses de reforço. A Secretaria Municipal de Saúde definiu onze unidades de saúde como referência para a dose de reforço, priorizando os bairros em que houve mais pessoas que receberam este imunizante. São elas: Canudos, Liberdade, Primavera, Santo Afonso, Boa Saúde, Kephas, Lomba Grande, Rondônia, Roselândia, São Jorge e na Casa da Vacina, no bairro Rio Branco. As aplicações estão sendo feitas já a partir desta terça-feira.

Em Ivoti, a aplicação da dose de reforço do imunizante Janssen acontece nesta quarta-feira. As aplicações vão ocorrer das 8h às 15h, na UBS Central. É necessário observar o intervalo de dois meses da primeira dose. Para receber a imunização é necessário apresentar o Cartão do SUS, a carteirinha de vacinação, documento com foto (com CPF) e comprovante de residência.

A Prefeitura de Estância Velha também informou que os nove postos de saúde estão abastecidos com vacinas da Janssen para aplicar a dose de reforço nos moradores que receberam a primeira dose há dois meses. Quem estiver apto, contudo, deve fazer contato prévio com o posto de saúde referência do bairro em que reside para agendar a imunização, a fim de evitar o desperdício de doses. É preciso apresentar carteirinha de vacinação em que consta dados da aplicação da primeira e segunda dose.

