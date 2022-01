Municípios dos Campos de Cima da Serra sofrem com estiagem e falta d’água

publicidade

Municípios da região dos Campos de Cima da Serra também estão sentindo os efeitos estiagem e adotando medidas para minimizar as perdas especialmente no interior. A prefeitura de São Francisco de Paula, na região dos Campos de Cima da Serra, decretou nessa terça-feira situação de emergência na área rural em decorrência da estiagem e da seca que assolam o município.

O Secretário Municipal de Agricultura, Alexandre Bossle Camelo, disse que o interior do município sofre massivamente com a estiagem, vivendo a escassez de água para animais, cultivos agrícolas e fruticultura. A situação mais complicada é nas comunidades da Pedra Lisa, Campestre do Tigre, Cazuza Ferreira, Capão Alto, Fazenda Velha e Colônias, em que também há desabastecimento de água potável para consumo humano, totalizando cerca de 200 famílias atingidas nessas regiões.

O Secretário destaca as ações que estão sendo tomadas neste momento, como o apoio para a execução de bebedouros para animais e abastecimento de água nas localidades que sofrem com a falta de água potável por “bombonas” e caixas d’água. Atualmente, três poços artesianos encontram-se em processo de contratação para instalação e outros 8 poços já possuem estudo para viabilizar a operação, o que deve acabar com a falta de água potável no interior do Município.

“O Estado de Calamidade é, sobretudo, um mecanismo para que possamos ajudar nossa população do interior de forma mais rápida e assertiva. A Secretaria está disponibilizando formulário para que os produtores solicitem apoio em parceria com a Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade”, destaca.

O decreto prevê que produtores agrosilvipastoris poderão solicitar junto a Secretaria de Agricultura, a execução da construção de bebedouros para animais. A solicitação pode ser feita pelo telefone e whatsapp (54) 3244-1415. Em Vacaria a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está realizando ações para auxiliar as famílias moradoras do interior que não possuem reservatório em casa ou possuem caixas pequenas, para o enfrentamento da crise hídrica.

A secretaria está realizando o trabalho com cuidados das nascentes, aberturas de bebedouros para animais e melhorando as fontes de água. “Este é um trabalho essencial, estamos trabalhando com ações que possam evitar que a falta de água não seja tão frequente ao nosso agricultor”. Destacou Clodoaldo Rezende, secretário da pasta.

O diretor executivo da secretaria, Juliano Gobetti, informou que entre as localidades que estão enfrentando escassez de água estão Refugiado, Santa Luzia, Rosário, Invernada dos Borges e nos assentamentos Nova Estrela e Nova Batalha. Ele destacou que a secretaria está com todas as máquinas só nos serviços emergenciais de falta de água.

Em Monte Alegre dos Campos a Administração Municipal pede aos moradores do Passo do Carro, que devido a falta de água haverá racionamento e que a água seja utilizada exclusivamente para consumo humano. No município de Campestre da Serra a prefeitura está usando caminhões pipa para o fornecimento de água no interior.