Municípios gaúchos iniciam prazo de inscrição para Processo Seletivo Simplificado nesta segunda

publicidade

Prefeituras do RS darão início ao prazo de inscrições para Processos Seletivos Simplificados (PSS), visando a contratação temporária de servidores de forma imediata e para formação de cadastro reserva. O Hospital Universitário de Canoas também está com processo seletivo em aberto. Este tipo de contratação é realizada quando há urgência em ocupar as vagas. A modalidade realiza contratações temporárias que podem valer por até dois anos, de acordo com a necessidade de cada prefeitura. O processo de seleção é mais simples, podendo ser constituído, apenas, por análise de títulos. Porém, em alguns casos podem ser aplicadas provas e entrevistas.

Confira abaixo algumas das cidades e das vagas que estão com oportunidades disponíveis.

Prefeitura de Três Cahoeiras

Cargo: Atendente de Creche, Motorista, Agente de Combate a Endemias, Agente de Serviços complementares e Agente Administrativo Auxiliar;

Número de vagas ao todo: 3 + CR;

Remuneração: de R$ 1.241,87 a R$ 2.424,00;

Situação: edital publicado, inscrições de 25 a 27 de julho.

A Prefeitura de Três Cachoeiras está ofertando 3 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos Atendente de Creche, Motorista, Agente de Combate a Endemias, Agente de Serviços complementares e Agente Administrativo Auxiliar. As vagas são de nível fundamental (completo e incompleto) e nível médio.

As inscrições para o PSS serão recebidas e encaminhadas para a Comissão do Processo Seletivo Simplificado, junto à prefeitura, localizada na rua João Cardoso Rolim, 985, no Centro. A taxa de inscrição varia de R$30,00 a R$ 50,00. O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Prefeitura de Mariana Pimentel

Cargo: Professor de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais, Professor de Língua Portuguesa e Professor de Educação Física;

Número de vagas: CR;

Remuneração: R$ 2.363,16;

Situação: edital publicado, inscrições de 25 de julho a 02 de agosto.

A Prefeitura de Mariana Pimentel está ofertando formação de cadastro reserva nos cargos de Professor de Educação Infantil, Professor de Séries Iniciais, Professor de Língua Portuguesa e Professor de Educação Física. O edital completo está disponível no site da prefeitura.

As inscrições para o PSS podem ser feitas presencialmente, na rua Doutor Montauri, 10, das 08h30min às 11h30min e das 14h às 17h, ou pelo e-mail inscricoes@marianapimentel.rs.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 35,00.

Prefeitura de Carazinho

Cargo: Estagiário (Administração, Arquitetura, Artes, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Designe Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Jornalismo, História, Letras, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Ciências da Computação);

Número de vagas ao todo: 37 + CR;

Remuneração: R$ 1.056,61;

Situação: edital publicado, inscrições de 25 de julho a 15 de agosto.

A Prefeitura de Carazinho está ofertando 37 vagas de estágio mais formação de cadastro. As inscrições para o concurso podem ser feitas no site do CIEE-RS. As provas serão aplicadas no dia 21 de agosto. O edital completo está disponível no site da prefeitura.

Hospital Universitário de Canoas

Cargo: Médico Plantonista ‒ UTI Neo, Médico Plantonista – Emergência Pediátrica e Médico Rotineiro ‒ Citopatologista;

Número de vagas ao todo: 14 + CR;

Remuneração: de R$ 1.452,00 a R$ 16.197,00;

Situação: edital publicado, inscrições até 29 de junho.

O Hospital Universitário de Canoas está ofertando 14 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva nos cargos de Médico Plantonista e Médico Rotineiro. As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser feitas no site da Instituição. O edital completo também está disponível no site do hospital.