Municípios intensificam campanha do agasalho na Serra gaúcha

Com a chegada de uma massa de ar frio, que despencou as temperaturas na Serra nesta semana, os municípios estão intensificando suas campanhas de agasalho. Em Garibaldi, as entregas dos agasalhos ocorrem na Central de Doação da Defesa Civil na rua Izidoro Pianezola, 87, bairro Santa Terezinha, e podem ser feitas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30min às 11h e das 13h30min às 16h30min.

No local, a equipe atende individualmente, um representante por família. É necessária a apresentação de documento de identificação (RG ou CPF) e comprovante de residência. Até o momento a campanha realizou a doação de cerca de 1,5 mil peças de roupas, cobertores, lençóis, travesseiros e calçados.

Farroupilha

No município de Farroupilha, o gabinete da Primeira-Dama e a Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação irão promover uma arrecadação de agasalhos no formato drive-thru. A ação será realizada neste sábado, das 8h30min às 12h, no estacionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC). Os donativos serão destinados ao Banco Social, que posteriormente fará a distribuição às famílias.

Conforme a primeira-dama, Ariane Laura Santos Feltrin, poderão ser doados cobertores, roupas e calçados femininos, masculinos e infantis. Contudo, ela salienta que, neste momento, o município está precisando, principalmente, de roupas masculinas, infantis e cobertores.

Caxias do Sul

Em Caxias do Sul, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Caxias do Sul e a Fundação Caxias seguem com a Campanha do Agasalho Kids. O objetivo é destinar doações de roupas e calçados para crianças e adolescentes. As doações podem ser feitas diretamente na Fundação e as escolas podem agendar a retirada de agasalhos também na Fundação através do telefone (54) 3223-0528.

A Secretária de Educação, Sandra Negrini, reforça a necessidade da comunidade fazer a doação de agasalhos para o público infantil e adolescente. “Temos escolas que recebem alunos com poucas roupas em dias frios e, até mesmo, molhados em dias de chuva”, destacou a secretária.

Também em Caxias do Sul, a Diretoria de Proteção Social doou nesta semana agasalhos para 70 famílias de imigrantes e refugiados venezuelanos recém-chegados na cidade. Os imigrantes beneficiados fazem parte da Operação Acolhida, a qual desloca venezuelanos de Roraima para outros estados brasileiros com o apoio do governo federal e parceiros.

