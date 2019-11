Muro de escola em Novo Hamburgo será consertado após 8 meses

publicidade

Após oito meses de espera, devem começar, dentro de 30 dias, as obras de reconstrução do muro do Colégio Estadual Dr. Wolfram Metzler, localizada no Centro de Novo Hamburgo. O recurso para a melhoria da estrutura está incluído em um repasse previsto de um total de R$ 343 mil que contempla, ainda, a reforma da cobertura de algumas salas de aula da instituição, que sofrem com goteiras e infiltrações.

O muro foi danificado no dia 8 de março deste ano, durante período de chuva que causou diversos estragos e transtornos na cidade. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a empresa contratada para realizar a reconstrução foi definida em setembro, faltando apenas a liberação do recurso. A instituição conta com mais de mil estudantes nos três turnos, sendo referência no Ensino de Jovens e Adultos (EJA), no ensino médio e no fundamental.