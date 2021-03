Museu de Sapiranga passa por reformulação

publicidade

O Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindenmeyer, com sede em Sapiranga, está passando por uma grande reformulação. Além de melhorias na estrutura física, o espaço contará, pela primeira vez, com um corpo técnico atuando no local. Além de Daniel Gevehr, pós-doutor em história, a casa passará a contar com um museólogo, uma historiadora e uma pedagoga.

"Queremos criar verdadeiramente um Museu, com ambiências que tenham relação entre si, temas onde os objetos conversem um com o outro e dialogar com as pessoas, falando sobre o passado. Vamos reorganizar toda a parte de exposições. Tem que ser dinâmico, interagir entre passado e presente”, explica o diretor de patrimônio cultural de Sapiranga, Daniel Gevehr, sobre a nova proposta. Ainda conforme ela, na parte física, o processo de limpeza e inovação do museu iniciou há cerca de um mês e continua pelos próximos dois meses. O processo é demorado e envolve desde a limpeza e recondicionamento de livros e jornais históricos, até reorganização de exposições, criação de novos espaços e a limpeza externa do prédio.

Os livros, cerca de três mil, antes guardados em caixas de papel, foram limpos, e dispostos em estantes de aço dentro de um ambiente com temperatura controlada e constante. Da mesma forma o acervo de jornais históricos, de praticamente um século, foram recuperados, limpos e serão acondicionados em caixas de plástico.

Conforme Geveher, assim que for finalizada a organização do acervo bibliográfico e impresso, iniciará a organização dos ambientes temáticos do museu. Todos os objetos para exposição também passaram por limpeza, assim como o prédio e sua estrutura interna e externa. O museu passará também por um processo de transição da era analógica para o digital. "Uma das primeiras coisas que vamos adquirir é um telão LED de 70 polegadas, que vamos colocar na parede do museu. Ali vamos mostrar para a comunidade fotografias e pequenos vídeos sobre a história de Sapiranga, com temas diversos", conta o diretor.

O museu irá também receber novos móveis e a parte elétrica será refeita. O local ainda vai contar com três mesas de trabalho equipadas com computadores e uma impressora. Uma estrutura de segurança com câmeras internas e externas e monitoramento 24h já foi instalada e está em funcionamento.

Outra novidade será a criação de um espaço de pesquisa dentro do museu. "Iremos dispor de mesas e cadeiras, onde antes funcionava as exposições temporárias, e criar um espaço de pesquisa, para que as pessoas possam ir ao museu e solicitar documentos antigos, fotografias e ter contato com o material", explica Gevehr.

Já para a área externa do Museu, a ideia é trazer grafiteiros, para que utilizem o espaço e criem painéis de imagens a partir de temas sobre a história de Sapiranga. Os trilhos do trem também serão consertados. Localizado na avenida 20 de Setembro, no Centro de Sapiranga, o Museu Municipal Adolfo Evaldo Lindenmeyer foi instalado em 1996 na antiga Estação Ferroviária Sapiranga, desativada na década de 1960. No acervo do museu, que abriga objetos diversos, na sua maioria doados pela população, estão móveis, objetos, fotografias e documentos que relembram a história de Sapiranga e os costumes da região.