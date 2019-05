Museu Histórico de Dois Irmãos comemora 30 anos com programação especial

publicidade

Para comemorar os 30 anos do Museu Histórico Municipal de Dois Irmãos, está sendo planejada uma visitação diferente neste final de semana. Os atores John Becker e Raquel Backes acompanharão os grupos de turistas, contando um pouco da história do local, além de parte da história da colonização alemã no município. A apresentação e visita interativa acontecerá neste domingo, a partir das 14h. A bandinha Baila Baila também estará no local para animar a tarde.

Haverá ainda a apresentação dos corais do Clube Reviver e Wir Lieben das Leben, ambos com repertório cantado em alemão. Além disso, terá uma roda de conversa, também em alemão, a fim de valorizar o dialeto Hunsrückisch, muito falado na região. Na ocasião, haverá a participação do ator Carlos Alberto Klein, com a personagem Tia Herta. A programação segue na segunda-feira, com o lançamento da exposição História Impressa, que mostrará os 30 anos do museu a partir de recortes e reportagens de jornais.