Mutirão oftalmológico é realizado em Uruguaiana

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana realizou, neste final de semana, um mutirão oftalmológico. Segundo o secretário adjunto de Saúde, José Luiz Saldanha, os trabalhos têm contornado a fila de espera pelo serviço que se prolongava por cinco anos. O número acumulado chegou a 3,6 mil .

Com o convênio formado entre a pasta e quatro médicos de Rosário do Sul, em dois finais de semana de cada mês, são atendidos um total de 160 pacientes. Quando detectada alguma patologia, o cidadão é encaminhado à sede da clínica, em Rosário do Sul, para aprofundar as avaliações e, quando for o caso, a realização do procedimento necessário.

Há ainda 308 pessoas aguardando por atendimentos. “Os casos de urgência e emergência, que surgem diariamente, são assistidos em consultório local por meio de cheque consulta. Também contam com prioridade idosos e crianças”, conclui Saldanha. O próximo mutirão será realizado nos dias 18 e 19 de outubro, nas instalações da Policlínica Central, localizada na avenida Presidente Vargas.