Número de residências autuadas em Uruguaiana dobrou nas últimas 72 horas

Em Uruguaiana o último final de semana de 2020 registrou o dobro de autuações a residências em relação ao feriado do Natal por promoverem festas familiares irregulares e clandestinas com aglomeração de pessoas.

Segundo a equipe de agentes da fiscalização da prefeitura, 21 casas foram identificadas e os proprietários notificados e planilhados. Os bairros Santana, João Paulo II, Salvador Faraco, Bela Vista, União das Vilas, Cabo Luiz Quevedo, São João, Cidade Nova, Hípica I, Prolar e Vila Júlia apresentaram o maior número de concentrações. Os nomes dos titulares das moradias serão encaminhados nesta segunda-feira ao Ministério Público Estadual e responderão pelo descumprimento dos regramentos sanitários.

Um bar, no centro da cidade, foi multado por exceder o horário de fechamento. O dono ainda tentou esconder clientes nos fundos do estabelecimento, mas foi flagrado. A preocupação das autoridades da área da saúde do município é redobrada depois de oito mortes terem sido registradas em apenas seis dias.

