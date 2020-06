Na Fronteira-Oeste, casos positivos do novo coronavírus crescem 37,6% na última semana

publicidade

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), com sede em Alegrete, divulgou na manhã desta terça-feira o quadro da pandemia e evolução dos casos da Covid-19 nos municípios da Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul, integrantes da área de abrangência da pasta. Segundo a titular, Heili Temp, ao todo, nas 11 cidades, foram identificados 260 casos confirmados, um avanço de 70 notificações se comparado com o levantamento de uma semana atrás, e oito mortes desde o início dos registros do novo coronavírus na região, totalizando um aumento de 37,6%.



Em Uruguaiana, são 54 positivos e 42 curados, além de 104 pessoas em isolamento domiciliar com sintomas gripais monitorados e ainda 12 aguardando resultado do LACEN - Laboratório Central do Estado. O caso mais recente é de uma mulher de 30 anos detectado nesta segunda-feira. Na divisa com o Uruguai, na cidade de Santana do Livramento, agora há 45 casos, incluindo um óbito, exames positivos coletados a partir de 657 testes realizados. A preocupação dos santanenses está também voltada para a vizinha cidade uruguaia de Rivera que conta com 55 casos da doença com dois óbitos.

Em Quaraí, entre os 137 testes efetivados, estão mantidos os 28 casos positivos, que provocaram dois óbitos, havendo ainda um paciente hospitalizado. Na cidade de Alegrete, foram 16 casos notificados e o primeiro óbito anotado nesta segunda-feira, uma senhora de 70 anos. Nos municípios de Itaqui e Rosário do Sul, quatro registos cada. Em São Gabriel, o número de casos confirmados de Covid-19 subiu significativamente para 108, com quatro óbitos, passando a ser o município da Fronteira Oeste com o maior número de casos e óbitos apontados.

Ainda de acordo com Heili, em Santa Margarida do Sul, houve o apontamento do primeiro caso positivo do município. Já em Manoel Viana, Barra do Quaraí e Maçambará ainda não houve notificação. No plano estadual do distanciamento controlado, a região permanece há duas semanas na bandeira laranja, ratificada pelo Estado, no último sábado. A cidade de São Borja, mesmo estando na fronteira, que não pertencente mais a 10ª CRS e agora está ligada a 12ª CRS de Santo Ângelo, houve 289 testes que resultaram em 11 casos positivos para Covid-19, sendo que todos já receberam alta clínica, 25 suspeitos e 123 pessoas em isolamento domiciliar preventivo. Em toda região, estão internados em UTI-Covid quatro pessoas positivadas e três sob suspeita. Heili conclui que estão reiterados os apelos para manter-se o distanciamento social e, sendo possível, manter-se em casa. "Prevenção, é o caminho", disse.