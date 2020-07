Nadim Harfouche assume a prefeitura de Viamão

publicidade

O vereador Nadim Harfouche (PSL) é quem vai assumir o gabinete da prefeitura de Viamão a partir de agora. Ele foi eleito na sessão extraordinária que aconteceu nessa quinta-feira (23), na Câmara de Vereadores da cidade. Harfouche assinou o livro de posse nesta manhã de sexta (24) e já está no gabinete que era ocupado por Valdir Jorge Elias, o Russinho, morto por complicações relacionadas à Covid-19.

Harfouche nasceu no Líbano e é naturalizado brasileiro. Ele entrou na política em 2000, elegendo-se vereador por Viamão em 2004 com 1.887 votos. Em 2008, foi reeleito com 2.622 votos, sendo o vereador mais votado da oposição, e em 2012, o vereador Harfouche teve novamente uma votação expressiva, sendo eleito com 2.324 votos, sendo o mais votado dos partidos de oposição. O quarto mandado como vereador foi conquistado em 2016.

De janeiro a dezembro de 2011, o vereador Nadim Harfouche ocupou a Presidência da Câmara Municipal de Viamão. Harfouche é casado e tem 3 filhos.