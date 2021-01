No primeiro dia do ano, vereadores de Canoas votam a favor de projeto de reforma administrativa

publicidade

O primeiro dia de 2021 já foi de trabalho na Câmara de Vereadores de Canoas. Os parlamentares, empossados horas antes, pela manhã, votaram o primeiro projeto de lei da Casa em sessão extraordinária realizada a partir das 18h. O texto da Reforma Administrativa, de autoria do Executivo, foi aprovado pela maioria e altera as estruturas formais de governo. O objetivo é gerar uma economia de R$ 17 milhões em quatro anos.

Entre as medidas estão a redução de um nível hierárquico na Prefeitura na gestão, que passam de quatro para três – secretaria, diretoria e unidade, e o corte de 11% nos Cargos de Confiança e Fundos de Garanta. Além de gerar economia, a ideia é dar mais agilidade na execução dos serviços.

“Quanto menor o nível hierárquico, mais rápidas são as decisões. Precisamos de rapidez nas decisões porque a lentidão tem preço. A lentidão nos processos administrativos tem um impacto na vida do povo, portanto nós precisamos de celeridade. O último nível será comandado exclusivamente por servidores de carreira”, afirmou o prefeito Jairo Jorge, também empossado hoje. O projeto reordena a máquina administrativa, adensando as secretarias e fortalecendo, segundo o prefeito, as estruturas necessárias para que o povo esteja em primeiro lugar, "no centro do nosso trabalho”.



