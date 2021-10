Noite do Centro Histórico acontece nesta quinta-feira em Rio Grande

publicidade

A Noite do Centro Histórico será realizada nesta quinta-feira, a partir das 18h. O evento, realizado desde 2016, envolve diversas atividades culturais e prevê a abertura de museus, atividades com bandas marciais, gastronomia, passeios de escuna, iluminação cênica, entre outras ações que se encerram à meia-noite. A iniciativa tem como objetivo reconhecer as raízes históricas da cidade, valorizar artistas rio-grandinos, assim como a culinária local, que estará disponível nas dependências do Mercado Público. Quem optar por comer no local, terá a experiência de imersão na cultura portuguesa. No local devem ser instalados guarda-chuvas coloridos, em alusão à cidade portuguesa de Águeda, co-irmã de Rio Grande.

Próximo ao Mercado Público, a escuna Divino Sol estará à disposição daqueles que optarem por realizar um passeio noturno e ver a cidade iluminada a partir das águas da Lagoa dos Patos. Para isto é necessário apresentar a carteira de vacinação com a anotação da aplicação das duas doses contra a Covid ou agendamento da segunda dose. O SESC irá apresentar o filme “O grilo feliz e os insetos gigantes”, em um cine drive-in, a partir das 20h, na rua Riachuelo.

Os museus localizados ao redor da Praça Xavier ficam abertos até a meia-noite. Além disso haverá exposições nos museus: Ecomuseu da Picada, Museu do CTG Mate Amargo, Acervo da Nova Rheingantz, Memorial do Sport Club São Paulo, Centro Municipal de Cultura, Centro Português do Rio Grande, Acervo do Sport Club Rio Grande e Museu Naval.

Estão programadas apresentações musicais e para garantir a segurança da população, o evento adotará protocolos contra a Covid-19. Além disso, serão disponibilizadas doses de vacinas contra o coronavírus para a população na unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde.

